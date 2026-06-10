В Кении митинг против планов США вышел из-под контроля

Администрация президента США Дональда Трампа столкнулась с новой проблемой в виде протестов в Кении из-за строительства карантинного центра для американцев, которые могли контактировать с вирусом Эбола. Полиция в городе Наньюки применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, сообщает The Independent.

Недовольство людей связано с планами США построить на территории авиабазы карантинный комплекс на 50 мест. Многие жители Кении считают, что Вашингтон пытается переложить на их страну риски, связанные со вспышкой Эболы в восточной части Демократической Республики Конго и соседней Уганде.

Протесты продолжаются уже несколько дней. На прошлой неделе в ходе столкновений в Наньюки погибли два человека, однако власти США заявили, что не намерены отказываться от проекта, несмотря на судебные решения, временно ограничивающие строительство.

По словам американских чиновников, центр предназначен только для граждан США, которые не имеют симптомов заболевания, но могли подвергнуться заражению. Людей с подтверждённой инфекцией планируется направлять в другие медицинские учреждения. Тем не менее, по данным источников The Independent и сервисов отслеживания полётов, американские военные продолжают доставлять в Кению персонал и оборудование.

Спутниковые снимки показывают, что с конца мая на территории авиабазы Лайкипия уже появились палатки и другие объекты будущего комплекса. США признали наличие судебного спора и заявили, что работают с правительством Кении над урегулированием разногласий. При этом информация кенийских властей о том, что центр будет доступен также для местных жителей и иностранцев, американской стороной пока не подтверждена.

Администрация Трампа ранее заявила, что «не допустит» проникновения случаев заражения Эболой на территорию США. Это отличается от подхода, применявшегося во время вспышки Эболы в 2014-2016 годах, когда заболевших американцев лечили непосредственно в Соединённых Штатах.