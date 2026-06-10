Додик захотел в ЕС

Республика Сербская хочет в Европейский союза (ЕС), но без участия в его военных планах.

Об этом заявил председатель ведущей политической партии РС «Союз независимых социал-демократов» (СНСД) Милорад Додик, сообщает Радио и телевидение Республики Сербской (РТРС).

«Наш стратегический интерес — это ЕС, но не любой ценой быть частью Европы, где мы не имеем права голоса, где мы будем материально-техническим обеспечением для их новых боевых структур или просто исполнителями их решений, и никто нас ни о чем не спросит. Это было бы унижением», — сказал политик.

По его словам, Республика Сербская пытается избежать втягивания в геополитические разногласия, заявляя, что главная проблема сейчас на маршруте ЕС — Россия.

При этом он охарактеризовал нынешнее руководство объединения как худшее за всю историю, по этой причине Республике Сербской лучше подождать прихода «новых людей».

Ранее Додик заявил, что ЕС из политического сообщества постепенно превращается в военный блок. Бывший глава Республики Сербской подчеркнул, что отметив, что сейчас главным нарративом на Западе является подготовка к войне с Россией в ближайшие годы.