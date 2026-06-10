Инициатива европейских чиновников по мирному урегулированию на Украине, сформированная на прошедшем саммите с Владимиром Зеленским в Лондоне, не имеет перспектив. Она полностью игнорирует позицию Москвы, написала газета Berliner Zeitung.

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«Недавние переговоры в Лондоне по Украине были призваны придать новый дипломатический импульс для прекращения войны на Украине. Однако предложенный в результате проект вряд ли заставит Москву сесть за стол переговоров», — сказано в материале.

Как отмечается, европейская стратегия основана на предположении, что военное, экономическое и политическое давление в конечном итоге может заставить Россию пойти на уступки. По словам автора, западные политики не готовы принять реальность, что завершение конфликта не может произойти на условиях капитуляции Москвы.

"Готовят эскалацию": эксперт раскрыл, что обсуждал Зеленский в Лондоне

Ранее сообщалось, что провалы Вооруженных сил Украины в зоне проведения спецоперации очевидны, и вскоре на Западе уже не смогут их отрицать. Об этом рассказал военный аналитик Александр Меркурис. Эксперт прокомментировал заявление российского лидера Владимира Путина о том, что главная проблема ВСУ кроется в катастрофической нехватке личного состава, и из-за этого Украина теряет территории.

До этого Telegraph раскрыло новую стратегию ВСУ против России: украинская армия якобы не планирует продвигаться вперед, но будет атаковать территорию России и линии снабжения дронами.