Китай хотят позвать на саммит G7

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует пригласить Китай на саммит «Большой семерки» (G7) ради решения проблем глобального торгового дисбаланса. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

«Макрон решил провести видеозвонок между странами G7 и Китаем для обсуждения глобального торгового дисбаланса. Звонок состоится в четверг в преддверии саммита G7, который пройдет на следующей неделе», — говорится в публикации.

В состав «Большой семерки» входят США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония.

До этого Китай пригрозил Евросоюзу ответными действиями, если новый европейский закон «Сделано в Европе» нанесет ущерб китайским компаниям. В Пекине заявили, что закон создает серьезные барьеры для инвестиций и представляет собой институциональную дискриминацию. Китай готов вести диалог, но если его позиция останется без внимания, страна будет вынуждена принять контрмеры.

В марте Евросоюз обнародовал законопроект «Сделано в Европе», который обязывает компании, претендующие на госфинансирование в стратегических отраслях, соблюдать требования для комплектующих из ЕС.

Ранее сообщалось, что глава ЕК намерена ужесточить торговую политику в отношении Китая.