Депутат ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что немецкий канцлер Фридрих Мерц не отправится в отставку добровольно. Об этом политик рассказал РИА Новости.

По мнению Котре, Мерц «предал интересы Германии», поскольку этого требовал его коалиционный партнер - СДПГ. Депутат заявил, что канцлер отказался от многих позиций своей партии ХДС и «фактически перечеркнул их».

Котре отметил, что власти больше не обсуждают вопрос ядерной энергетики, поскольку этого не хочет СДПГ. По его словам, Мерц «слишком сильно» идет навстречу СДПГ, чтобы сохранить своей пост.

«Я не могу представить, что канцлер Мерц уйдет в отставку. Он сделал все возможное, чтобы стать канцлером», - заключил Котре.

Весна 2026 года обернулся серьезными испытаниями для немецкого кабмина, сформированного блоком право- и левоцентристов. В обществе нарастает беспокойство, что правительственный альянс под руководством Мерца может досрочно сложить полномочия. Действующий союз ХДС/ХСС и СДПГ оказался под мощным ударом сразу по двум причинам: из-за энергетического кризиса с резким взлетом цен на горючее и на фоне провальных показателей социал-демократов на местных выборах.

Согласно мартовским социологическим исследованиям, около 41 процента граждан Германии убеждены в неминуемом развале действующего кабмина до старта следующих парламентских выборов, намеченных на 2029 год.

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Если эти прогнозы оправдаются, Германия столкнется с политическим кризисом во второй раз подряд. Предыдущий правительственный альянс, который возглавлял бывший канцлер Олаф Шольц, также завершил свою работу досрочным распадом.