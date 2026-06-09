В Армении могут пересмотреть итоги выборов

Глава Центрального избиркома Армении Ваагн Овакимян заявил, что окончательные результаты парламентских выборов будут опубликованы 14 июня, а 19 июня партии смогут их оспорить. Об этом сообщает NewsPress.am.

Овакимян подчеркнул, что 19 июня итоги выборов могут быть оспорены в Конституционном суде. Он заявил, что все дальнейшие процессы «будут предопределены исключительно решением суда».

Выборы в Национальное собрание Армении прошли 7 июня. По данным Центральной избирательной комиссии страны, правящая партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна получила на выборах 49,81 процента голосов.

На втором месте - альянс «Сильная Армения» Самвела Карапетяна с 23,29 процента голосов. Третьим стал блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна (9,94 процента голосов). Четвертая прошедшая в парламент сила - «Процветающая Армения» с четырьмя процентами голосов.

В Армении подвели итоги парламентских выборов

Карапетян заявил, что прошедшие в стране выборы нельзя считать демократическими. Он рассказал об «очень серьезном давлении» на оппозицию, отметив, что в его партии по неизвестным причинам были арестованы примерно 700 человек, из которых 80 уже были отправлены в тюрьму.