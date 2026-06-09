Президент Украины Владимир Зеленский отправил российскому лидеру Владимиру Путину открытое письмо с призывом к переговорам, чтобы в дальнейшем у него была возможность обвинить Россию в отказе от диалога. План Зеленского раскрыла немецкая газета Berliner Zeitung.

«На самом ли деле неоднократные требования Зеленского о прямой встрече направлены на переговоры? Одно из возможных объяснений заключается в том, что Киев надеется не столько на реальную встречу, сколько на то, чтобы обвинять Кремль в отсутствии мирных переговоров», — указано в статье.

В России назвали ошибку Зеленского

Отмечается, что переговоры для России имели бы смысл только в случае принятия Киевом условий Москвы. Издание подчеркивает, что Кремль вряд ли изменит свою позицию и пойдет на уступки «исключительно под давлением Запада».

4 июня Зеленский опубликовал открытое письмо Путину с призывом к прямым переговорам. Он заявил, что Украина готова к полному прекращению огня на весь период переговоров, а контроль за соблюдением перемирия, по его словам, могли бы обеспечить США.