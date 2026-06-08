Президент Украины Владимир Зеленский хочет спровоцировать прямой военный конфликт России и Запада.

Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

«Зеленский пытается подтолкнуть Россию к тому, что мы не сможем пережить. Если это действительно так, то его нужно устранить немедленно. Этот человек пытается развязать в своих интересах войну против России, которую невозможно выиграть. Этот план не сработает — мы потерпим поражение в любом случае», — отметил он.

По слова Дэвиса, последствия вступления НАТО в конфликт на Украине будут разрушительными, так как для Москвы такой шаг будет неприемлемым. Он также подчеркнул, что если Зеленский добьется своего, то «нам всем конец».

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Недавно Дэвис также заявил, что конфликт на Украине будет продолжаться до тех пор, пока Киев и его западные союзники не примут условия России.

4 июня зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал, что Запад хотел бы разделить Россию на части и получить доступ к богатствам страны, но понимает, что это невозможно сделать «ядерного коллапса цивилизации». До этого Медведев назвал ядерный апокалипсис «реально возможным».