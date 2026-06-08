Нетаньяху резко высказался об Иране и «Хезболле»

Борьба Израиля против Ирана и ливанского движения «Хезболла» не завершена, во всяком случае, не будет завершена, пока у власти находится нынешнее правительство, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Об этом пишет РИА Новости

Глава кабмина подчеркнул, что Иран и ливанцы слабее, чем когда-либо. Он добавил, что Израиль, напротив, сильнее, чем был ранее. Вместе с тем, подчеркнул Нетаньяху, борьба с Исламской ре

спубликой и «Хезболлой» еще не окончена.

По его словам, правительство не приемлет навязанную Тегераном схему, в рамках которой ЦАХАЛ не отвечает на удары по территории Израиля.

«И эта схема, на мой взгляд, неприемлема. Они думали, что обстреляв Израиль с ливанской и иранской территории, мы не будем действовать. Этого не произошло и не произойдёт. Не при мне!» — подчеркнул премьер.

Нетаньяху констатировал, что израильские военные прекратили огонь по объектам на территории Ирана, но в случае новых атак ответят «с решительной силой».

Ранее военные эксперты сообщили, что израильский премьер может сорвать все усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию кризиса на Ближнем Востоке.

По мнению аналитиков, Нетаньяху настроен на продолжение конфликта, захват новых территорий, а также на сохранение своего поста.