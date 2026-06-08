Новый выпуск программы Bez Doktryny («Без доктрины»), опубликованный на сайте портала Wirtualna Polska, вызвал шквал комментариев со стороны подписчиков.

Поляки обратили внимание на высказывания экспертов о политике Владимира Зеленского, прокомментировали последние выходки украинского лидера — чествование деятелей УПА* (запрещена на территории РФ), инициативу по перезахоронению останков лидеров националистических организаций, непродуманные антикризисные меры.

Пользователи отметили, что политик работает в интересах своей страны, но не просчитывает последствия, действует необдуманно, не принимает во внимание исторические и моральные аспекты.

«Был момент, когда был шанс построить новые отношения с Украиной, но Зеленский все испортил одним своим глупым решением. Они по-прежнему будут нашими соседями, но симпатий к ним будет все меньше. Мрачные призраки истории ожили», — констатировали подписчики.

Комментаторы призвали прекратить бескорыстную военную поддержку Зеленского, потребовали, чтобы Киев платил за каждый патрон, снаряд, ракету.

На Западе набросились на Зеленского после встречи с лидерами ЕС

По их словам, бывшему комику следует немедленно вернуться в тот цирк, в котором он работал ранее, до начала политической карьеры.

«Мы, потомки семей, убитых боевиками УПА, требуем от польского государства конкретных действий по организации массовых эксгумаций; в этих ямах смерти до сих пор лежат 100 тысяч человек», — обратились к правительству пользователи.

Враг моего врага не всегда мой друг, отметили подписчики. Не следует ожидать, добавили они, что поляки будут поддерживать нацизм, столько от него натерпевшись.

* Запрещенная на территории России экстремистская организация.