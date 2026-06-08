Власти Венгрии понизили себе зарплату

Парламент Венгрии принял законопроект о сокращении зарплат депутатов, членов правительства и премьер-министра. Об этом сообщает издание Világgazdaság.

С такой инициативой выступила правящая партия нового премьер-министра страны Петера Мадьяра «Тиса». Ее поддержали все основные партии, включая оппозицию.

По новому законопроекту базовый оклад депутата будет рассчитывается по коэффициенту 1,8 от средней зарплаты по стране. Ранее это был коэффициент 3. Таким образом, ежемесячная зарплата депутата снижается с 2,18 миллионов форинтов брутто (около 7,1 тысячи долларов по текущему курсу) до 1,31 миллионов форинтов брутто (около 4,3 тысяч долларов).

При этом руководители на высоких должностях теряют еще больше из-за надбавок — они привязаны к базовой ставке. Отмечается, что председатель парламента будет получать около 3,81 миллионов форинтов брутто (около 12,4 тысяч долларов), хотя раньше получал 5,89 миллионов (около 19,1 тысяч долларов). Зарплата премьер-министра упадет до 3,8 миллионов форинтов брутто (около 12,4 тысяч долларов) — прошлый премьер Венгрии Виктор Орбан получал более 8 миллионов брутто (около 26 тысяч долларов).

Кроме того, закон также снижает операционные лимиты для парламентариев и отменяет отдельную компенсацию на мобильную связь и топливо.