Окончательные итоги парламентских выборов в Армении объявят 14 июня

Окончательные итоги парламентских выборов в Армении будут объявлены 14 июня. Как объявил глава Центризбиркома республики Ваагн Овакимян, в ближайшие дни (до пятницы) ЦИК будет проводить пересчет бюллетеней, затем рассмотрит жалобы и заявления и в воскресенье огласит результаты голосования. Несогласные с ними смогут обратиться с жалобой в Конституционный суд. Для этого отведен только один день - 19 июня.

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"Дальнейшие действия уже будут продиктованы судом", - заявил Овакимян.

По словам лидера избирательного списка "Сильной Армении" Нарека Карапетяна, его политсила определится с дальнейшими действиями после того, как станет ясно, пройдет ли в парламент другая оппозиционная партия - "Процветающая Армения" предпринимателя Гагика Царукяна. Пока она не смогла преодолеть порог в четыре процента голосов. Однако пересчет будет произведен на 555 участках - более чем четверти от общего количества. Если после пересчета ситуация изменится и "Процветающая Армения" пройдет в парламент, то партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" получит всего лишь простое большинство, что ограничит ее возможности, и оппозиция сможет влиять на выбор генпрокурора и других чиновников.

В то же время оппозиционный блок "Армения" уже заявил о готовности оспорить итоги выборов.

"В данный момент мы обсуждаем дальнейшие действия с нашими коллегами по оппозиционному полю. Подходы касательно предстоящих шагов мы представим по окончании этих обсуждений", - заявил лидер блока, экс-президент Армении Роберт Кочарян.

Он также отметил, что выборы проходили в "условиях повсеместного давления со стороны властей, арестов оппозиционеров, беспрецедентного использования административного ресурса и нарушений в ходе голосования".

"Мы готовимся обратиться в КС, чтобы обжаловать результаты голосования. Наша команда уже работает, готовится весомый пакет документов", - добавил со своей стороны представитель блока Ишхан Сагателян.

Тем временем стало известно, что Пашинян ведет переговоры о вступлении своей партии "Гражданский договор" в состав Европейской народной партии. По данным портала Euractiv, официального решения по этому вопросу пока не принято.