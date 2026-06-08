Самолеты прекратили летать в небе над тремя странами

Небо над тремя странами Ближнего Востока временно закрыто для движения воздушных судов. Об этом сообщает РИА Новости.

Самолеты прекратили летать над Ираном, Ираком и Сирией из-за обострения военного конфликта. Израиль также прекратил принимать и выпускать самолеты, однако три лайнера вылетели из авиагаваней страны в Будапешт, Афины и Эйлат. Воздушные суда скапливаются над Иорданией.

В ночь с 7 на 8 июня Иран запустил ракеты по Израилю. Власти Ирака объявили о закрытии воздушного пространства на 72 часа. Сирия заявила о закрытии аэропорта Дамаска на 12 часов — там произошли взрывы от перехвата иранских ракет.

Ранее Иран объяснил, что ракетная атака по целям в Израиле, является ответом на нарушение перемирия после того, как Исламская Республика проявляла сдержанность на протяжении месяца. Это первая атака с момента вступления в силу режима перемирия в апреле.