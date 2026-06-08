Назван неожиданный гарант мира в Молдавии

Экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что благодаря «сдерживающему фактору Турции» конфликт Кишинева и Гагаузиии вряд ли дойдет до вооруженного столкновения. Об этом сообщает РИА Новости.

В августе 2025 года главу Гагаузии (автономный регион Молдавии) Евгению Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы по делу о нелегальном финансировании партии Илона Шора. Гуцул заявляла, что это дело сфабриковано.

Центральная избирательная комиссия Молдавии отказала блоку «Победа», список которого возглавляла Гуцул, в регистрации на выборах. Парламентские выборы прошли в стране в конце сентября.

Еще в марте 2024 года президент Молдавии Майя Санду отказалась подписать документ о включении Гуцул в правительство (этого требует закон), заявив, что той «нечего делать» в парламенте. Санду обвинила Гуцул в «работе в преступной группировке».

Президент Молдавии ссылалась на партию «Шор», поддержавшую Гуцул на выборах в Гагаузии. Летом 2023 года Конституционный суд Молдавии признал партию антиконституционной. Представители «Шор» назвали все обвинения в адрес партии политически мотивированными.

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Правовой статус автономии в составе Молдавии был закреплен законом в 1994 году. Гагаузия получила право на самоуправление, защиту языка и культуры. Законодательную власть в регионе осуществляет Народное собрание, а исполнительную - глава автономии (башкан) и исполнительный комитет.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Додон прокомментировал конфликты Кишинева и Гагаузиии.

«Может ли привести эта ситуация к какой-то горячей точке и к Гагаузии? Я думаю, что шансов меньше... Одним из гарантов гагаузской автономии с самого начала выступала Турция», - заявил он.

В то же время Додон назвал «удар по Гагаузии и лично по Гуцул» подтверждением «определенного профиля и характеристики Майи Санду». Правительство Санду он назвал «режимом».