Раскрыты интересы США в конфликте на Украине
Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что в интересах США прекратить конфликт на Украине и перестать поставлять ей оружие. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Europe of Sovereign Nations.
Миршаймер отметил, что президент США Дональд Трамп совершил серьезный разворот в сторону Азии. В связи с этим сейчас Запад отправляет Украине оружие, которое предназначалось для Восточной Азии.
Позицию Трампа по Украине связали с выборами
Ранее госсекретарь США Марко Рубио в ходе слушаний в Конгрессе США заявил, что Соединенные Штаты не являются беспристрастным посредником в переговорах по Украине из-за военной поддержки Киева. «Мы явно выбрали сторону», — отметил госсекретарь.