Трамп собрался помирить Иран и Израиль

Президент США Дональд Трамп предпринимает экстренные шаги для предотвращения дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке. Как сообщил 12-й канал израильского телевидения, американский лидер заявил о намерении немедленно созвониться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Цель разговора — отговорить главу израильского правительства от нанесения ответного удара по Ирану.

«Я сейчас позвоню Нетаньяху и скажу ему, чтобы он не нападал на Иран в ответ», — процитировали Трампа израильские журналисты.

Трамп обратился к Ирану с призывом

Ранее иранская сторона нанесла серию ракетных залпов по израильской территории. Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи назвал эту атаку предупреждением и потребовал от Израиля прекратить удары по Бейруту.

На севере Израиля была объявлена воздушная тревога, а Ирак на этом фоне полностью закрыл своё воздушное пространство для всех полётов.