Зеленский раскрыл подробности встречи с Абрамовичем
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что встречался с российским миллиардером Романом Абрамовичем. В интервью Sky News он раскрыл подробности состоявшейся встречи.
По словам Зеленского, Абрамович хотел, чтобы этот визит не получил огласки.
Президент Украины отметил, что в первую очередь Абрамович хотел узнать, на что Киев готов в ходе мирных переговоров.
Стало известно о переданном Зеленским послании для Путина через российского миллиардера
Ранее о встрече Абрамовича и Зеленского сообщало издание FInancial Times.