Венгры взбунтовались против премьера Мадьяра

Перед президентским дворцом Шандора в Будапеште состоялась акция в поддержку главы государства Тамаша Шуйока. Поводом послужили требования премьер-министра Петера Мадьяра, который настаивает на досрочном уходе президента.

Как пишет РИА Новости, на площадь вышли около двух тысяч человек — они заняли не только пространство перед резиденцией, но и соседние улицы вместе с газонами. Участники держали венгерские флаги, белые цветы и плакаты.

На одном из транспарантов спрашивалось, чего хочет на ужин Петер Мадьяр — сердец 2,5 миллионов сторонников партии «Фидес». Толпа выкрикивала лозунги против премьера: «Не позволим!», «Предатель!», «Диктатор!», «Сам уходи в отставку!». Также люди скандировали имя экс-премьера Виктора Орбана в знак поддержки.

Мадьяр пообещал наказать Орбана

Напомним, Мадьяр потребовал отставки Шуйока, а также членов Конституционного суда и генпрокурора до 31 мая. Президент, чьи полномочия рассчитаны до весны 2029 года, не увидел конституционных причин для досрочного ухода и обратился за разъяснением в Венецианскую комиссию Совета Европы. После истечения ультиматума глава правительства пригрозил внести поправки в основной закон, чтобы сместить президента.

Акцию организовали общественные деятели из правоконсервативных кругов, а также перешедшая в оппозицию партия «Фидес» (ранее её возглавлял Орбан). Один из устроителей, заместитель председателя будапештского отделения «Фидеса» Жолт Ренге, заявил: верховенство права нельзя обеспечивать с его же нарушением.

Лидер молодёжной организации Беньямин Монуш сравнил премьера с Робеспьером, предупредив, что пустые обещания и деньги рано или поздно приведут его к гильотине. В толпе преобладали пожилые люди, но было много и молодых, а также жителей отдалённых районов и других городов, которые выстраивались в очереди на автобус к дворцу.