Евродепутаты из Германии направились в Москву

Депутаты Европейского парламента Рут Фирманих и Михаэль фон дер Шуленбург от Союза Сары Вагенкнехт направились в Москву. Об этом сообщает немецкое издание Focus.

«Нашей поездкой мы хотим продолжить разговорный контакт, который мы начали в прошлом году во время нашего визита по случаю 80-летия Победы над нацистской Германией», — подчеркнули евродепутаты.

По данным издания, немецкие политики встретятся с представителями администрации президента России и депутатами Государственной Думы. Евродепутаты подчеркнули, что эскалация напряженности с Москвой наносит ущерб прежде всего Германии и Европейскому союзу.

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