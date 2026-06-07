Трамп заявил о разногласиях с Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп в интервью NBC заявил о том, что не во всем согласен с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Лидер США отметил, что вопреки разногласиям хорошо ладит с главой правительства Израиля.
Он также добавил, что хотел бы видеть «более точечную атаку» на ливанское шиитское движение «Хезболла». Трамп заявил о готовности США помочь с этим. Он также посоветовал Израилю обратиться к Сирии по данному вопросу.
Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах растет обеспокоенность действиями израильских спецслужб на фоне переговоров Вашингтона с Тегераном.