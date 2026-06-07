Трамп заявил о разногласиях с Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп в интервью NBC заявил о том, что не во всем согласен с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Лидер США отметил, что вопреки разногласиям хорошо ладит с главой правительства Израиля.

«Я с ним не согласен по паре вещей. Я хотел бы, чтобы у Ливана была лучшая жизнь», — сказал Трамп.

Он также добавил, что хотел бы видеть «более точечную атаку» на ливанское шиитское движение «Хезболла». Трамп заявил о готовности США помочь с этим. Он также посоветовал Израилю обратиться к Сирии по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах растет обеспокоенность действиями израильских спецслужб на фоне переговоров Вашингтона с Тегераном.