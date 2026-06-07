На Порошенко* подадут в суд из-за Днепра

На бывшего президента Украины Петра Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) намерены подать в суд из-за ограничений доступа к реке Днепр. Об этом рассказали в Telegram-канале украинского издания Insider.ua.

Иск против бывшего лидера Украины готовится из-за того, что он ограничил доступ к берегу Днепра в поселке Козин Киевской области. По мнению истца Александра Шевцова, территория, принадлежащая Порошенко, препятствует проходу граждан к реке.

«Теперь суд решит, могут ли берега Днепра быть собственностью Порошенко или закон гарантирует их свободное посещение для всех граждан», — указано в публикации.

Ранее Порошенко заявил о близком мире между Россией и Украиной. Однако, по его мнению, окно возможностей открывается лишь этим летом.