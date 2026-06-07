В Китае предрекли США тотальную катастрофу

Китайский профессор Цзян Сюэцинь, известный в интернете как «китайский Нострадамус», спрогнозировал неизбежную катастрофу для США в случае конфликта с Ираном. О соответствующем прогнозе, который был сделан ещё в 2024 году и начал сбываться сегодня, сообщает «Лента.ру».

По мнению аналитика, столкновение не только обернётся для Вашингтона сокрушительным поражением, но и кардинально изменит расстановку сил на Ближнем Востоке. Свою позицию профессор объясняет географическими и тактическими факторами.

«Значительное внутреннее сопротивление и сложный рельеф страны быстро превратят первоначальные успехи на поле боя в катастрофическую стратегическую неудачу», — приводятся слова учёного.

Кроме того, Цзян Сюэцинь подчеркнул неизбежность расширения конфликта. Любое начало боевых действий между США и Исламской Республикой, по его утверждению, приведёт к прямому вмешательству Израиля.