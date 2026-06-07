Соединенные Штаты потерпят поражение в конфликте на Ближнем Востоке, предположил китайский профессор Cюэцинь Цзян. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По данным газеты, Цзян ранее сделал ряд успешных прогнозов. В частности, спрогнозировал возвращение Дональда Трампа в Белый дом по итогам выборов 2024 года.

Кроме того, «китайский Нострадамус» предрек, что в ходе второго срока Трамп развяжет войну против Ирана.

В начале марта 2026 года он сообщил, что КСИР имеет больше преимуществ в войне, чем США.

«Знaчитeльнoe внутpeннee coпpoтивлeниe и cлoжный peльeф cтpaны быcтpo пpeвpaтят пepвoнaчaльныe уcпexи нa пoлe бoя в кaтacтpoфичecкую cтpaтeгичecкую нeудaчу», — пояснил в новом прогнозе ученый.

По его оценке, одной из главных движущих сил конфликта на Ближнем Востоке станет Израиль.