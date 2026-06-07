В Армении провели параллель между Пашиняном и Зеленским

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и Владимир Зеленский очень похожи своим «авантюризмом и беспардонным отношением к интересам собственной страны». Об этом заявил лидер оппозиционного блока «Армения», кандидат в премьеры страны и бывший президент Роберт Кочарян, сообщает ТАСС.

В воскресенье Кочарян пообщался с журналистами. Его спросили, может ли Армения стать военным союзником Киева, если на выборах победит Пашинян.

Кочарян ответил, что так не думает, но «сравнение с Зеленским вообще-то очень к месту».

«Они на самом деле очень похожи своим авантюризмом и беспардонным отношением к интересам собственной страны», — сказал Кочарян.

Он призвал армян «остановить череду потерь, отступлений от принципов, потерь суверенитета», и добавил, что ждет перемен в республике после сегодняшнего волеизъявления граждан.

В Армении 7 июня проходят парламентские выборы. Участвуют 18 политических сил, включая правящую партию «Гражданский договор» во главе с Николом Пашиняном, а также оппозиционные блоки «Армения» во главе с Робертом Кочаряном и «Сильная Армения» во главе с Самвелом Карапетяном.

По состоянию на 11:00 по местному времени (10:00 мск) явка составила 14,48%.