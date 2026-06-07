В день выборов часть Еревана оказалась обесточена

Часть административного района Аван города Ереван на текущий момент обесточена. Об этом сообщается на сайте ЗАО "Электрические сети Армении".

На сайте указано, что по состоянию на 16:07 (15:07 мск) отключение электроэнергии затронуло более 80 адресов как в районе Аван, так и прилегающем селе Ариндж. Причина инцидента не уточняется.

Эксперт по энергобезопасности, доктор политических наук Ваге Давтян сообщил в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской), что отключение продлится до 18:00 по местному времени (17:00 мск).

Очередные парламентские выборы в Армении проходят 7 июня. В них принимают участие 18 политических сил - 16 партий и 2 партийных блока, включая правящую партию "Гражданский договор" во главе с премьером Николом Пашиняном, а также оппозиционные блоки "Армения" во главе с Робертом Кочаряном и "Сильная Армения" во главе с Нареком Карапетяном. По окончательным данным ЦИК, право на голосование в выборах имеют чуть более 2,5 млн граждан.

По состоянию на 15:00 по местному времени (14:00 мск) явка составила 33,84%. На внеочередных выборах в парламент Армении 20 июня 2021 года по данным на 15:00 явка составила 26,82%.