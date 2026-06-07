Выборы в Армении начались с арестов

День парламентских выборов в Армении начался с арестов. Как сообщило издание данным Oragir.News, в Гюмри в 5 утра начались обыски и задержания в штабе блока «Армения».

Известно о задержании кандидата в депутаты Асмик Саградян. Обыски проводились в квартире правозащитника Карапета Погосяна. Проводились обыски и в щтабах «Сильной Армении».

Между тем, лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян обратился к госслужащим, призвав их не бояться делать свой выбор. По его словам, армянский народ должен выбрать предложение о сильной и благополучной стране.

При этом наблюдатели в начале выборного дня отмечают, что на многих избирательных участках отсутствуют видеокамеры, фиксирующие нарушения а. там, где они есть, они часто просто выключены.