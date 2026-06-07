Военный аналитик, бывший американский разведчик Скотт Риттер уверен, что глава киевского режима Владимир Зеленский недолго проживет после завершения украинского конфликта.

«Я думаю, Зеленский предал всех. Он предал свой народ. Он предал весь мир. Он предал Россию - он обещал мир. И я не думаю, что Зеленский долго проживет после завершения конфликта», – сказал Скотт Риттер РИА Новости.

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Риттер отметил, что у Зеленского накопилось слишком много врагов, людей, которые хотели бы его наказать.

Ранее «Свободная Пресса» сообщала о том, что британский военный аналитик Александр Меркурис оценил политику армянского премьера.