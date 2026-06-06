Выросло число умерших от Эболы в ДР Конго

Число лабораторно подтвержденных смертей от лихорадки Эбола достигло в Демократической Республике Конго (ДРК) 86. Об этом сообщил конголезский Минздрав в ежедневном коммюнике.

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За последние 24 часа умерли еще шесть человек. Количество подтвержденных случаев заражения Эболой достигло 488. Вечером 5 июня эта цифра составляла 452.

Министерство отмечает, что продолжаются интенсивные работы с тем, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса Эболы. Власти расширяют медицинские изоляторы в эпицентре нынешней вспышки - конголезской провинции Итури. В них также доставляют дополнительные средства защиты для медработников и обслуживающего персонала.

Правительства ДРК и Уганды официально объявили о начале вспышки лихорадки Эбола 15 мая. Специалисты утверждают, что она является одной из наиболее масштабных и опасных с момента идентификации вируса Эболы в 1976 году.