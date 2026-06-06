В австрийской Вене противники антироссийских санкций пришли на митинг. Об этом сообщает РИА Новости.

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Мероприятие, как уточняется, началось около 13.00 (14.00 мск). По данным агентства, участники прошли маршем по центральным улицам города. Протестующие несли австрийские флаги, били в барабаны и скандировали лозунги в поддержку нейтралитета страны.

»Австрия является нейтральным государством, и мы не имеем права вступать ни в какие военные союзы», — сказал один из организаторов митинга Мартин Руттер.

Накануне президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, что Еврозона понесла убытки в диапазоне от 1,5 до 2,5 триллионов евро в результате введения антироссийских санкций. Глава государства отметил, что санкции оказывают более негативное влияние на страны, которые их вводят.

В этот же день депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер во время ПМЭФ заявил, что страны Европейского союза оказались более чувствительными к антироссийским санкциям, нежели сама Россия. По мнению евродепутата, ограничения привели к утрате рынков и росту стоимости издержек для европейских компаний и потребителей.