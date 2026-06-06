Соединенным Штатам не следует предпринимать необдуманные, поспешные шаги из-за инцидентов с дронами, заявил в соцсети Х подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

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В пятницу, 5 июня, беспилотник нанес удар по румынскому черноморскому порту Констанца. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен прокомментировала инцидент, обвинила Россию в том, что она якобы угрожает всем странам, граничащим с ней.

Подполковник подчеркнул, что еще нет никаких достоверных данных о произошедшем, но фон дер Ляйен уже возложила вину на Москву.

«Чего нам [американцам] не нужно делать, так это делать поспешные выводы и предпринимать дальнейшие действия непосредственно против России», — отметил Дэвис.

Эксперт пояснил, что необходимо тщательно расследовать причины и обстоятельства произошедшего.

Вместе с тем, заметил он, итоги расследования могут привести к прямому столкновению с Россией, обладающей ядерным оружием. Он добавил, что никто выиграет от эскалации конфликта.