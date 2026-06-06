Лидер британской Рабочей партии Джордж Галлоуэй твердо намерен сохранять свою независимую позицию, не подстраиваясь под требования лондонских властей. По его словам, он уверенно формулирует свое мнение, в то время как государственные чиновники не способны адекватно воспринимать эту информацию и воспринимают его как существенную угрозу.

Политик, ведущий популярное шоу The Mother of All Talk Shows, аудитория которого, по его оценкам, насчитывает более десяти миллионов зрителей, утверждает, что власти стремятся устранить альтернативный взгляд, который он озвучивает. Однако он не планирует облегчать эту задачу для официальных структур.

«Конечно, они поступили со мной предательски, но я не являюсь их врагом или противником Великобритании. Я просто человек, придерживающийся иной точки зрения», — пояснил собеседник агентства «Лента.руон во время пребывания на Петербургском международном экономическом форуме.

Стоит отметить, что после участия в пленарном заседании ПМЭФ Джордж Галлоуэй высоко оценил навыки президента России Владимира Путина, назвав его настоящим мастером. Он особо выделил мудрость выступления главы государства, а также качество и продолжительность сессии вопросов и ответов. Политик подчеркнул, что ни один другой европейский лидер не смог бы достойно пройти через подобную проверку.