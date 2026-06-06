В Армении раскрыли, как Пашинян сможет одержать победу на выборах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян законными способами не сможет набрать абсолютное большинство голосов на выборах. Соответственно, ему придется прибегнуть к фальсификациям, предположил армянский политолог Тигран Кочарян. Интервью опубликовал RT в Telegram-канале.

По данным телеканала, Пашинян пытался отстранить от предвыборной гонки ряд популярных партий, в том числе «Сильную Армению» бизнесмена Самвела Карапетяна, но ЦИК отказался удовлетворить его требования.

Согласно социологическим опросам, заметил Кочарян, значительное количество граждан планирует проголосовать на выборах.

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По его мнению, если люди действительно придут на участки, то шансы премьера на победу сильно снизятся.

«Касательно отстранения Самвела Карапетяна, здесь, мне кажется, Пашинян просто понял, что это грозит катастрофой. Потому что это [недопуск оппозиции] окончательно делает выборы нелегитимными и фактически увеличивает возможность того, что никто эти выборы уже признавать не будет», — разъяснил политолог.

Ранее сообщалось, что Пашинян проводит активную кампанию, встречается с избирателями, в ходе выступлений позволяет себе резкие высказывания в адрес политических оппонентов.