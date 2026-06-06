Додон раскрыл шантаж Санду

Глава Молдавии Майя Санду пытается оказать давление на Брюссель, стремится вынудить ЕС пойти на уступки. В связи с этим она муссирует тему о присоединении республики к Румынии, рассказал журналистам на ПМЭФ молдавский экс-президент Игорь Додон. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, Санду в последние месяцы в интервью западной прессе нередко высказывалась о том, что выступает за возможное присоединение к Румынии в связи со сложной международной обстановкой, рассматривает объединение как наиболее вероятный и быстрый сценарий евроинтеграции.

«Я считаю, что Майя Санду пытается шантажировать Брюссель для того, чтобы получить более четкую и ясную перспективу европейской интеграции», — отметил Додон.

По его словам, политик в своих предвыборных кампаниях делала акцент на том, что добьется вступления Молдавии в ЕС к 2030 году.

Вместе с тем, констатировал экс-президент, реализация этой инициативы в указанные сроки в текущих условиях практически невозможна.