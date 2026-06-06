Пентагон уличил Израиль в шпионаже против США

Пентагон повысил уровень шпионской угрозы со стороны Израиля до максимального. Израильские шпионы хотят выяснить намерения Вашингтона относительно Ирана. Об этом сообщает NBC со ссылкой на действующих и отставных чиновников военного ведомства.

Источники рассказали, что разведывательное управление Министерства обороны США (РУМО) выпустило семистраничный документ, который оценивает угрозы шпионажа со стороны Израиля. Уровень повышен до «критического».

Это обусловлено опасениями Пентагона, что Израиль «прилагает особые усилия для слежки за высшими должностными лицами США».

«Цель этих действий — получить информацию о внутренних обсуждениях и принятии решений в администрации Трампа относительно конфликтов на Ближнем Востоке», — заявили источники.

Отмечается, что Тель-Авив ведет агентурную разведку и технический сбор данных. В документе РУМО также приводится ряд конкретных инцидентов, которые усилили обеспокоенность США.

Представитель посольства Израиля в Вашингтоне заявил, что утверждения о шпионаже Израиля против США «абсолютно ложны» и «политически мотивированы».

Пентагон отказался от комментариев.

Представитель Белого дома заявил: «Вся эта история является ложью и исходит от источника, который вообще не знает, что происходит».

«Хотя шпионаж союзников и противников друг за другом по всему миру является обычным делом, действующие и бывшие американские чиновники отметили, что усилия Израиля вышли далеко за рамки типичного и ожидаемого шпионажа», — резюмирует NBC.

Телеканал отмечает, что все это происходит «на фоне растущей напряженности между Израилем и США по поводу дальнейших действий в войне с Ираном».