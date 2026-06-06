Русский язык сохранил статус одного из самых популярных в Германии

Свыше 4 млн жителей Германии продолжают активно использовать русский в качестве основного или второго языка для повседневного общения, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев по случаю Дня русского языка, который отмечается 6 июня.

В европейском государстве русская речь уверенно удерживает позиции одного из самых распространенных средств общения, передает РИА «Новости».

«В Германии русский язык устойчиво сохраняет одно из лидирующих мест по использованию населением. По оценкам экспертов, в качестве основного или второго языка его используют более четырех млн граждан», – заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

Дипломат напомнил о вхождении русского в пятерку наиболее востребованных мировых языков. По его словам, сегодня им пользуются около 260 млн человек более чем в 60 государствах, а развивающаяся русскоязычная среда вносит заметный вклад в международную коммуникацию.

2 июня президент России Владимир Путин провел заседание профильного совета по реализации государственной языковой политики. Глава государства призвал к целенаправленной работе по поддержке языка и поручил правительству обеспечить финансирование соответствующих мероприятий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам 2025 года русский язык поднялся на четвертое место в глобальном индексе конкурентоспособности.

Правительство утвердило специальный план мероприятий для продвижения отечественной культуры за рубежом.