США указали на сигнал от России по итогам ПМЭФ

США должны получить позитивные сигналы по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев, передает РИА Новости.

Он указал, что Москва готова к сотрудничеству и настроена на продолжение переговоров. Российский президент Владимир Путин очень четко донес позицию страны во время выступления на форуме, подчеркнул дипломат.

Ранее глава американской делегации на ПМЭФ Родни Мимс Кук-младший передал Путину привет от президента США Дональда Трампа. Российский лидер ответил аналогичным жестом, попросив представителя США передать привет Трампу.