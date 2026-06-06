В Британии «отменили» Черчилля

Банк Англии обновил дизайн банкнот, убрав с них изображения бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, математика Алана Тьюринга и писательницы Джейн Остин. Об их «отмене» сообщает The Telegraph.

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«Банк Англии убрал с банкнот таких исторических фигур после того, как было сказано, что они являются "элитаристами и противоречивыми личностями". Согласно исследованию, заказанному банком, Черчилль, Тьюринг и Остин "вызывают споры и не представляют культурное и естественное разнообразие Соединенного Королевства"», — указано в статье.

Утверждается, что данные личности являются «спорными», а их изображение представляет собой «отсталое видение страны». Вместо них на банкнотах появятся изображения дикой природы, что, как указано в исследовании, «более инклюзивно и лучше отражает современную Британию». От изображений исторических зданий также отказались из-за «потенциальных связей с колониализмом и рабством».

До этого банк Англии начал консультации по выпуску новой серии банкнот британского фунта. Голосовать за новое оформление купюр жители королевства могут по почте или онлайн. Им предлагается выбрать по два вида животных из трех категорий — млекопитающие, птицы, а также объединенной группы амфибий, насекомых и рыб.