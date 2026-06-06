Члены Европарламента объединились против Зеленского

Члены Европарламента (ЕП) предлагают лишить президента Украины Владимира Зеленского высшей наградой Евросоюза (ЕС) — ордена «За заслуги». Об этом в соцсети X рассказала евродепутат от Польши Анна Брылка.

Предложение выдвинула инициативная группа, состоящая из нескольких десятков парламентариев. Они направили обращение председателю ЕП Роберте Метсоле. Поводом стали недавние решения Зеленского, «публично чествующие» УПА* (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России).

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Брылка отметила, что украинский лидер был награжден орденом за исключительный вклад в европейскую интеграцию и европейские ценности, однако они несовместимы с прославлением геноцида и этнических чисток.

«Зеленский, ответственный за присвоение воинской части названия "Герои УПА*", не заслуживает этой награды и должен быть лишен ее. Жду реакции председателя Метсолы», — написала она.

29 мая президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить украинского лидера высшей государственной награды Польши — ордена Белого Орла.

*Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России.