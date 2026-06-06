Звучащие из ряда европейских государств заявления указывают на неадекватность их лидеров. Такое мнение в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон говорил о смерти мозга НАТО. Когда у дипломата поинтересовались, жив ли, по её мнению, мозг у Украины и отдельных государств Европы, она охарактеризовала это как занятную историю.

Захарова добавила, что Еврокомиссией, судя по всему, управляет гинеколог, а Францией, как она полагает, — патологоанатом, и дела у них складываются явно не лучшим образом. По её словам, Макрон впоследствии пытался скорректировать или дополнить собственные высказывания, но она полностью согласна с тем, что заявления, доносящиеся из Европейского союза, уже не позволяют говорить об их адекватности, а скорее свидетельствуют об обратном — о том, что это неадекватные заявления.

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Дипломат рассказала, что на сессии форума, посвящённой информационной проблематике, она приводила цитаты глав евроструктур или представителей властей стран Евросоюза, которые сами себе противоречат в один и тот же временной промежуток. По её оценке, эти высказывания являются диаметрально противоположными: сначала речь идёт о переговорах с Россией, а затем — о наращивании давления на неё; сначала говорится о необходимости обеспечивать европейскую безопасность, а потом — о том, что киевскому режиму нужно поставлять ещё больше вооружений и наращивать темпы. Официальный представитель МИД РФ задалась вопросом, что это означает, и сама же ответила, что это, безусловно, антиевропейская заряженность.

Захарова также констатировала, что эта заряженность подогревается извне ультралиберальными политическими объединениями, но одновременно свидетельствует и об определённой степени неадекватности, поскольку невозможно не понимать, какой колоссальный урон они наносят сами себе. По её мнению, это наглядно подтверждается теми показателями, с которыми они сейчас сталкиваются.