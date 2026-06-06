Трамп заявил о силе Ирана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что переговорный трек с Ираном затянулся из-за силы и гордости Тегерана. Об этом лидер США заявил в беседе с журналистами канала NBC News.

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По словам Трампа, Вашингтон и Тегеран еще не смогли достичь соглашения о прекращении войны в связи с тем, что Иран «силен и горд», но в итоге у Исламской Республики «нет другого выбора», кроме как достичь соглашения.

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«Они сильные, они гордые, есть вещи, которые, как они никогда не думали, им придётся делать. У них нет выбора, и на это нужно время», — отметил глава Белого дома.

Ранее Дональд Трамп намекнул, что Вашингтон может распорядиться возобновить военные действия против Ирана.

Между тем, периодически Дональд Трамп выделяет позитивные тенденции в урегулировании, в то же время критикуя действия Ирана. Политик посетовал, что на него уходит слишком много времени.