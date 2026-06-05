В Ереване раздали печенье с символикой партии Пашиняна

На митинге в центре Еревана раздали печенье с символикой партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор». Об этом сообщает РИА Новости.

Митинг был посвящен партии Пашиняна — завтра в Армении наступит «день тишины», после которого пройдут выборы в парламент. В итоговом митинге приняли участие несколько тысяч человек.

Отмечается, что помимо печенья, участникам раздавали брошюры и листки со стикерами. А еще — наклейки в виде барабанов. Ранее Пашинян показал в соцсетях свои навыки игры на ударной установке.

Ранее Пашинян рассказал о возможном выходе Армении из ОДКБ.