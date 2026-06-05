Лукашенко назвал Белоруссию союзницей России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе церемонии открытия Гродненской областной клинической больницы заявил, что республика является союзницей России.
"Пройдет время, я когда-нибудь вам расскажу, как все начиналось. Мы не хотим этого (воевать - прим. ТАСС). С американцами я разговариваю. Мы союзники России. И помните: как бы вы на западе [Белоруссии] далеко не были, если бы у нас не было добрых, тесных отношений с нашей Россией, а она нам не чужая, нам трудно было бы это делать (речь о строительстве больницы - прим. ТАСС)", - сказал он.
Соответствующий видеофрагмент опубликовал близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".
Лукашенко отметил, что в соседних с Белоруссией европейских странах нефть и природный газ стоят в разы дороже.
"Почему у них проблемы со здравоохранением? Потому что деньги на оборону тратят. Против кого они собираются воевать? Против нас? Ну если они хотят быть агрессорами, если они хотят осуществить агрессию против нас, может быть. Но если они хотят защищаться от нас, то не надо. Потратьте эти деньги для крестьян, для рабочих, на здравоохранение, образование", - добавил президент.