Лукашенко назвал Белоруссию союзницей России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе церемонии открытия Гродненской областной клинической больницы заявил, что республика является союзницей России.

"Пройдет время, я когда-нибудь вам расскажу, как все начиналось. Мы не хотим этого (воевать - прим. ТАСС). С американцами я разговариваю. Мы союзники России. И помните: как бы вы на западе [Белоруссии] далеко не были, если бы у нас не было добрых, тесных отношений с нашей Россией, а она нам не чужая, нам трудно было бы это делать (речь о строительстве больницы - прим. ТАСС)", - сказал он.

Соответствующий видеофрагмент опубликовал близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".

Лукашенко отметил, что в соседних с Белоруссией европейских странах нефть и природный газ стоят в разы дороже.