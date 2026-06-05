В США прокомментировали выступление Путина

Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) демонстрирует стремление Москвы к нормализации отношений с США. Такое мнение высказал американский журналист Кристофер Хелали в разговоре с РИА Новости.

«Очевидно, что русские хотят продолжать сотрудничать со своими американскими партнерами и попытаться положить конец ненормальным отношениям, существовавшим со времен президентства [экс-главы США Джо] Байдена», — сказал он.

По словам журналиста, речь Путина свидетельствует о намерении России добиваться своих целей путем дипломатии и диалога.

Ранее российский лидер похвалил американского коллегу Дональда Трампа, назвав его опытным политиком. Он отметил, что на главу Белого дома вряд ли кто-то может оказать влияние в ситуации с Ираном.