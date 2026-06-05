Трамп дал прогноз по Украине

Президент США Дональд Трамп дал прогноз по урегулированию конфликта на Украине — по его мнению, боевые действия могут завершиться уже скоро. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.

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«Думаю, конфликт будет улажен. Кажется, мы уже приближаемся к миру между Россией и Украиной. Думаю, это удастся уладить», — сказал он.

Трамп также в очередной раз подчеркнул, что конфликта на Украине не произошло бы, если бы он был президентом в 2022 году.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил Трампа за то, что тот «преподал урок» украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.