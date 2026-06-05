В Варшаве призвали сделать Зеленскому больно

Польша должна перейти от символических жестов к реальным карательным мерам в отношении украинских властей. Об этом в эфире телеканала Polsat News заявил депутат от партии «Конфедерация» Михал Вавер, комментируя скандальное решение Владимира Зеленского присвоить подразделению ВСУ наименование «Имени героев УПА*» (признана экстремистской и запрещена в РФ).

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Ранее инициативу о лишении украинского лидера ордена Белого орла — высшей награды Польши — выдвинул президент Института национальной памяти Кароль Навроцкий. Однако депутат Вавер считает такую меру недостаточной.

«Конечно, этот орден следует отобрать, но это чисто символический вопрос, а нам следует искать конкретные действия, которые будут замечены, будут болезненными и покажут, что мы не можем действовать вразрез с интересами Польши», — заявил парламентарий.

Вавер признал, что зависимость Киева от Варшавы снизилась, однако у польской стороны все еще остаются рычаги давления. В частности, депутат предложил пересмотреть вопрос о финансовом участии Польши в поддержке Украины.

«Мы можем обсудить, должна ли Польша платить за Starlink, мы можем обсудить, должна ли Польша участвовать в кредите Европейского союза для Украины. Все это — вещи, в отношении которых мы как "Конфедерация" в целом выступали против, но по которым мы могли бы что-то обсудить», — подытожил он.

* - Организация, признанная в России террористической и запрещенной.