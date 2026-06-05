Черногория может стать членом Евросоюза уже в 2028 году

Черногория сохраняет шансы присоединиться к Европейскому союзу в 2028 году. Такую возможность в интервью телеканалу Euronews допустил глава Евросовета Антониу Кошта, отметив положительную динамику переговорного процесса.

По его словам, республика демонстрирует хорошие результаты на пути к вступлению в объединение. В Евросоюзе уже согласовали создание рабочей группы, которая займется подготовкой проекта договора о присоединении страны.

Кошта отметил, что в первой половине 2027 года внимание европейских государств будет во многом сосредоточено на выборах. Вместе с тем во второй половине года Брюссель сможет вернуться к рассмотрению вопроса о дальнейшем продвижении Черногории.

Глава Евросовета заявил, что при сохранении нынешних темпов работы вступление страны в ЕС в 2028 году является возможным сценарием. В этом случае Черногория может стать 28-м государством-членом объединения.

Ранее премьер-министр Черногории Милойко Спайич также называл реальным присоединение республики к Евросоюзу в 2028 году. Президент страны Яков Милатович ранее заявлял, что власти ставят целью добиться членства в ЕС до этого срока.

В настоящее время официальный статус кандидатов на вступление в Евросоюз имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория.

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