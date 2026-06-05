Эксперт раскрыл «тайный план» Украины и Польши

Политолог Александр Перенджиев считает, что Украина начала «информационно‑пропагандистскую кампанию» против главы Белоруссии Александра Лукашенко в интересах Польши. Об этом Перенджиев рассказал «Аргументам и фактам».

В последние недели Владимир Зеленский несколько раз заявлял о готовящихся со стороны Белоруссии атаках. Он подчеркивал, что власти Белоруссии должны «держать ухо востро», и грозил Минску «последствиями». Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна может быть втянута в конфликт «только в одном случае - если в отношении ее территории будет совершена агрессия».

Также Лукашенко предлагал Зеленскому встретиться в Белоруссии или на Украине. Впервые за четыре года Лукашенко позвонил президент Франции Эммануэль Макрон и предупредил его о «рисках для Белоруссии», если та присоединится к украинскому конфликту. В начале июня советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк призвал Лукашенко «просто молчать», если он хочет «дожить до пенсии».

Перенджиев заявил, что кампанию против Лукашенко развернул «весь коллективный Запад». По мнению политолога, главную роль в этой кампании играет Польша. Перенджиев добавил, что Польша и Украина хотели, чтобы Лукашенко вышел из себя и «попался на провокационные заявления», после чего против Белоруссии была бы совершена «агрессия».

«Речь идёт не о непосредственном нападении на территорию республики, а о возможном негативном воздействии на граждан Белоруссии, находящихся за границей», - сказал Перенджиев.

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Он отметил, что организаторы кампании хотели очернить Лукашенко перед всем миром и «внести разлад» в его отношения с президентом России Владимиром Путиным.