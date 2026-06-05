Глава МИД ФРГ обратился к Путину

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал российского лидера Владимира Путина начать переговоры о мире на Украине с участием Европы.

Об этом сообщает немецкий телеканал n-tv.

«Сейчас самое время сесть за стол переговоров. Думаю, все видят, что конфликт находится на стадии, когда ему необходимо срочно положить конец», — заявил Вадефуль.

Министр заявил о необходимости включить Германию и Евросоюз в переговорный процесс. По его словам, на кону стоит европейский континент, потенциальные гарантии безопасности для Украины и ее евроинтеграция. Эти вопросы не могут обсуждаться без участия ЕС, считает глава МИД ФРГ.

«Поэтому европейцы должны быть вовлечены в эти переговоры. <…> Мы можем в любой момент решить, в каком формате и когда именно это произойдет», — сказал он.

4 июня президент Украины Владимир Зеленский обратился с открытым письмом к Владимиру Путину с просьбой определить дату личной встречи, чтобы «закончить эту войну». В качестве предполагаемых мест украинский президент выделил Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.

Зеленский обратился к Путину с предложением встречи

На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, следует из обращения. Контроль за соблюдением перемирия могли бы обеспечить США, уточнил Зеленский.