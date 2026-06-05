Трамп допустил встречу с аятоллой Хаменеи

Президент США Дональд Трамп допустил встречу с верховным лидером Ирана аятоллой Моджтабой Хаменеи. Он отметил, что встреча возможна для заключения сделки. Трансляцию вел Белый дом.

«Если мы достигнем сделки, такое возможно, что я встречусь с ним», — заявил глава Белого дома.

Он добавил, что не хотел бы встречаться с Хаменеи, однако если эта встреча состоится, для президента США это стало бы честью.

Трамп допустил, что сделка с Ираном будет заключена уже в выходные

Накануне Трамп сообщил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном проходят успешно. Соглашение может быть достигнуто уже в ближайшие выходные, сказал политик.