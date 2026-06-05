Минфин США объявил о введении новых санкций

В четверг министерство финансов Соединённых Штатов объявило о введении новых ограничительных мер в отношении Кубы.

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Как следует из заявления Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), санкции наложены на пять физических лиц, включая президента республики Мигеля Диас-Канеля, а также на внука бывшего кубинского лидера Рауля Кастро - Рауля Алехандро Кастро Калиса.

Помимо этого, Вашингтон ввёл санкции в отношении пяти организаций, в том числе министерства вооружённых сил Кубы.

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Напомним, что глава американской дипломатии выступил с жесткими обвинениями в адрес Гаваны. Выступая 2 июня на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей, госсекретарь Марко Рубио заявил, что Куба при нынешнем руководстве представляет реальную угрозу для национальной безопасности Соединенных Штатов.

Ранее Трамп заявил, что без помощи США Украина не продержалась бы двух дней.